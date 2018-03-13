В Липецкой области мать шестерых детей убила ветерана из-за денег

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Обстоятельства чудовищного преступления устанавливают правоохранители из Липецкой области, расследующие убийство 93-летней участницы Великой Отечественной войны. Пожилую женщину задушила односельчанка, воспитывающая шестерых детей.

39-летняя женщина, лишившая пенсионерку жизни, пришла к ней седьмого марта для того, чтобы взять деньги в долг. При этом она была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому участница ВОВ не дала ей денег.

Получив отказ, мать шестерых детей задушила пожилую женщину и похитила из ее дома 50 тысяч рублей. Полицейским, которых вызвала обнаружившая труп соседка погибшей, не составило труда установить убийцу — женщина, которая вела асоциальный образ жизни, сразу же призналась в содеянном.