Число жертв ДТП с автобусом на севере Турции выросло до 13 человек

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, имевшее место сегодня утром в Турции, унесло жизни как минимум тринадцати человек — заявляют официальные представители властей района, в котором произошло ДТП.
По данным турецких СМИ, инцидент произошел около шести часов утра по Москве в районе Османджик, что в провинции Чорум (север Турции). Пассажирский автобус, который следовал по маршруту Стамбул — Токат, врезался в фуру, стоявшую на обочине. В результате столкновения автобус загорелся.
Согласно первоначальным сведениям, в ДТП погибли шесть человек. Затем число погибших увеличилось до десяти, и вот теперь — до тринадцати. Еще восемнадцать человек получили травмы, некоторые — тяжелые.
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