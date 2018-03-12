Мужчина выдумал угон машины, чтобы скрыть пьяное ДТП

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Мужчина из Челябинской области, который инсценировал угон собственного автомобиля, чтобы избежать ответственности за пьяное ДТП, стал фигурантом уголовного производства, инициированного местными правоохранителями. О происшествии сообщили сотрудники регионального ГУ МВД РФ.

Всё началось с того, что в полицию с заявлением об угоне обратился тридцативосьмилетний житель Красноармейского района. Мужчина сообщил, что оставил свой автомобиль "ЗАЗ Sens" около дома, однако через время машина исчезла.

Полицейские довольно быстро обнаружили "исчезнувший" автомобиль и выяснили, что на самом деле никакого угона не было. А было ДТП, которое владелец машины устроил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Теперь он может отправиться за решетку на два года за заведомо ложный донос.