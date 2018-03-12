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Мужчина выдумал угон машины, чтобы скрыть пьяное ДТП

Понедельник, 12 Марта 2018 13:44
Мужчина выдумал угон машины, чтобы скрыть пьяное ДТП Фото из открытых источников

Мужчина из Челябинской области, который инсценировал угон собственного автомобиля, чтобы избежать ответственности за пьяное ДТП, стал фигурантом уголовного производства, инициированного местными правоохранителями. О происшествии сообщили сотрудники регионального ГУ МВД РФ.

 

Всё началось с того, что в полицию с заявлением об угоне обратился тридцативосьмилетний житель Красноармейского района. Мужчина сообщил, что оставил свой автомобиль "ЗАЗ Sens" около дома, однако через время машина исчезла.

 

Полицейские довольно быстро обнаружили "исчезнувший" автомобиль и выяснили, что на самом деле никакого угона не было. А было ДТП, которое владелец машины устроил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Теперь он может отправиться за решетку на два года за заведомо ложный донос.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости угон авто

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