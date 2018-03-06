Последние слова пилотов перед крушением Ан-148 стали известны СМИ

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Телеканал 78 опубликовал расшифровку последних переговоров экипажа Ан-148, который разбился 11 февраля.

В переговорах принимают участие капитан воздушного судна (КВС) Валерий Губанов и второй пилот (ВП) Сергей Гамбарян.

«КВС: Вверх! Вот.

ВП: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вниз..

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты наоборот, вниз.

ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем все!

КВС: Все, все хорошо.

ВП: Все, скорость нормализовалась.

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп! 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош ..., 200 скорость...!

КВС: Высота! Высота! Высота!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Все, ...» — говорится в расшифровке.

Ранее эксперты Межгосударственного авиационного комитета расшифровали данные речевого бортового самописца разбившегося Ан-148, пишет Газета.ру. Информация, полученная при расшифровке первого, параметрического «черного ящика», подтвердилась: пилоты получали неверные данные о скорости из-за заледеневших датчиков скорости.

Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.