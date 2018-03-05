Складской дозор: сотрудник «Деловых Линий» не допустил отправку муляжа взрывного устройства

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Сдать к перевозке коробку с макетом бомбы в Уфе в рамках проверки попытался представитель УФСБ РФ по Башкортостану. Представитель ведомства пришел на терминал ГК «Деловые Линии» под видом клиента.

При осмотре его посылки работник склада обнаружил запрещенный груз и отказал в перевозке. Прибывшие сотрудники спецслужб подтвердили, что «Деловые Линии» добросовестно исполняют положения законодательства о противодействии терроризму и поблагодарили сотрудников за бдительность.

Отметим, что ГК «Деловые Линии» не первый раз успешно проходят подобные проверки на безопасность. Например, на складах в Казани, Курске, Саранске, Волгограде, Воронеже, Иваново, Хабаровске и Саратове. Также пресекались попытки отправить муляжи не только самодельных бомб, но и оружия – в частности, автомата Калашникова.

«Для обеспечения исполнения действующего закона осмотр груза прописан в инструкции ГК по его приему, также в «Деловых Линиях» периодически проводятся внутренние контрольные проверки. К примеру, сотрудник склада обязан не только сверять содержимое с заявленными наименованиями, но и пресекать попытки получения посылок с чужими документами», – прокомментировали в пресс-службе ГК «Деловые Линии».