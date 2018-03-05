Опубликованы подробности обстрела делегации депутата Госдумы в Донбассе

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Депутат Государственной думы Российской Федерации Алексей Журавлев чуть было не погиб под обстрелом, осуществляя поездку в охваченный войной Донбасс. О подробностях инцидента пишет Федеральное агентство новостей.

"Автомобиль, в котором передвигался депутат, попал под обстрел при движении к позициям "Пятнашки". Под огонь попали два автомобиля — в одном из них были делегаты от партии "Родина", которых возглавляет Журавлев, а в другом — журналисты агентства новостей NewsFront. По машинам стреляли из орудия восемьдесят второго калибра", — сообщил корреспондент ФАН.

В результате обстрела пострадали исключительно машины, а людей, находившихся внутри них, снаряды не задели. Стоит отметить, что сейчас в Донбассе действует "абсолютное перемирие", то есть факт обстрела уже сам по себе является тревожным сигналом.