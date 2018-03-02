В Мосприроде прокомментировали появление полярной совы в Сокольниках

Полярная сова, которую видели в столичном районе Сокольники, является, вероятнее всего, домашней — заявляют представители департамента природопользования и охраны окружающей среды, ссылаясь на экспертов "Мосприроды".
В ГПБУ "Мосприрода" уверены в невозможности существования дикой полярной совы в Москве, поскольку этой птице нужны большие открытые пространства. То есть сова, которую заметили в Сокольниках, просто улетела от своего хозяина, а так — это домашняя птица.
Ранее, напомним, в СМИ появились публикации, согласно которым замеченная в Москве полярная сова прилетела из Заполярья и поселилась в столице, так как в результате аномального похолодания почувствовала себя здесь вполне комфортно.
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