Заскользивший на гололеде автобус виртуозно объехал встречную машину

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Новости из заснеженной Шотландии — водитель двухэтажного автобуса, проявивший чудеса "пилотирования" на обледеневшей дороге, смог избежать столкновения с оказавшейся на встречной полосе легковушкой, чем спас своих пассажиров от травм, которые они могли бы получить в результате ДТП.

Инцидент был зафиксирован видеорегистратором стоящей неподалеку машины — смотрите видео ниже. Оно, кстати говоря, сопровождается весьма эмоциональной реакцией водителя машины, из которой осуществлялась запись, так что благодаря этому фактору смотрится еще более захватывающе.

Шотландию, тем временем, продолжает засыпать снегом, как, впрочем, и остальные европейские государства, оказавшиеся во власти мощного циклона.