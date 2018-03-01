В Китае женщина отправила в морг еще живого мужа, где тот и скончался

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Странное происшествие в Китае — жительница города Шиянь, что на территории провинции Хубэй, не смогла разбудить супруга, страдающего от рака желудка в терминальной стадии, поэтому приняла его за мертвого и отправила в морг. А мужчина, внезапно, был еще жив.

В морге, впрочем, он все равно умер — говорят сотрудники похоронного бюро, заметившие подозрительную активность мертвого, как им казалось, тела, и вызвавшие скорую. Которая, как вы уже догадались, не успела прибыть на странный вызов — к приезду врачей "оживший мертвец" скончался уже по-настоящему.

"Это уже третий такой случай в моей практике. Поэтому могу посоветовать родственникам усопших более тщательно проверять пульс человека, которого они считают мертвым", — говорит менеджер китайского похоронного бюро.