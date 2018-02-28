Петербуржцы подрались из-за последнего унитаза в магазине

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В Сети появилась видеозапись (смотрите видео ниже) побоища, которое устроили покупатели одного из санкт-петербургских строительных магазинов. Мужчины, как сообщает РЕН ТВ, подрались из-за последнего унитаза.

Конфликт, который начался из-за последнего унитаза и не менее последней плитки (все это продавалось по акции, поэтому товары с привлекательными ценниками довольно быстро иссякли), быстро перерос в драку, разнять которую пытались сотрудники магазина, чувствующие, видимо, некоторую ответственность за возникшую ситуацию.

Кому в итоге достался унитаз — неизвестно, но его хотя бы не разбили в драке (по крайней мере — на видео этого нет). В общем, культурная столица как она есть.