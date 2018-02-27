На нефтебазе в Ингушетии взорвался резервуар с мазутом

ЧП в Ингушетии — на территории нефтебазы, расположенной в Карабулаке, произошел взрыв с последующим возгоранием. По информации локального управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, взорвался резервуар с мазутом.
"Сигнал о взрыве поступил в управление МЧС в двенадцать часов дня по Москве, а уже в 12:13 на место ЧП прибыли первые пожарные расчеты. К 12:30 огонь был локализован, а к 12:41 с ним удалось справиться", — рассказывают представители республиканского МЧС.
Отмечается, что в результате взрыва и возгорания никто не пострадал. Взрыв уничтожил трехтонный резервуар с мазутом, а вспыхнувший огонь перекинулся на соседнюю пятитонную цистерну. Возгорание на нефтебазе, несмотря на все сложности, было оперативно устранено.
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