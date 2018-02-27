Сотрудники ФСБ задержали банду "черных копателей" в Брянске

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Банда "черных копателей", орудовавшая в Брянске, была разоблачена Федеральной службой безопасности — сообщают официальные представители спецслужбы, по данным которых, в данный момент правонарушители задержаны, а оружие времен войны, добытое ими, изъято.

"Члены организованной преступной группы причастны к нелегальному обороту оружия и организации мастерских, где изготавливались и модернизировались средства поражения", — говорится в сообщении ФСБ.

У задержанных было изъято два десятка "стволов" времен Великой Отечественной войны — в частности, два пистолета-пулемета, четырнадцать пистолетов и револьверов, а также ружья, винтовки и карабины. Кроме того, у правонарушителей было большое количество мин и гранат, взрывчатки, боеприпасов и запасных частей к оружию. Все это они раскопали в местах, где когда-то велись бои.