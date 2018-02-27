СМИ: Мощный взрыв прогремел в магазине одежды в Афинах

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Правоохранительные структуры столицы Греции выясняют обстоятельства происшествия, которое буквально прогремело сегодня утром в Афинах в виде мощного взрыва, разрушившего магазин одежды. Пострадавших в результате взрыва, как сообщает информагентство АМНА, нет.

Взрыв произошел около четырех часов утра (05:00 по Москве) — в результате, как отмечают очевидцы, расположенному на юге греческой столицы магазину (он находится на проспекте Вулиагмени, что в районе Глифада) был причинен весьма значительный ущерб. Что конкретно взорвалось — пока что не ясно, однако полицейские говорят, что никаких телефонных звонков с угрозами взрыву не предшествовало.

В данный момент в ситуации пытаются разобраться компетентные специалисты, которые прибыли на место происшествия для того, чтобы произвести комплексный анализ.