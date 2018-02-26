Житель Пскова застрелил таксиста и сам замерз в лесу

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Нелепая история с печальным концом произошла в Пскове. Поссорившийся с администрацией ночного клуба местный житель поехал домой за ружьем (чтобы с его помощью доказать свою правоту), однако таксист, услугами которого воспользовался мужчина, отказался везти вооружившегося пассажира обратно, за что и поплатился своей жизнью. Убив таксиста, мужчина угнал его автомобиль, но привлек внимание гаишников, не справился с управлением, бросил машину и убежал в лес, где замерз насмерть.

Вот, в общем-то, и все. К этому можно добавить лишь весьма незначительную деталь, которая заключается в причине ссоры, результатом которой и стали все описанные события — убивший таксиста и замерзнувший насмерть житель Пскова поссорился с администрацией ночного клуба из-за утраты гардеробного номерка.