В Польше с ноября 2017 замерзли насмерть почти 50 человек‍

С начала холодного сезона, то есть с первого ноября, в Польше замерзли насмерть уже почти полсотни человек — сообщают локальные СМИ, ссылающиеся на государственный центр безопасности.
По данным центра, только за минувшие сутки аномальные морозы унесли как минимум две жизни. Один трагический инцидент, в частности, произошел в Поморском регионе, и еще один — в Мазовии. Днем ранее от сильных морозов погибли пять граждан Польши.
Общее число погибших составило уже сорок восемь человек. Это в основном бездомные, а также люди преклонного возраста — именно они, как отмечают польские власти, являются основой группы наибольшего риска. Сильные морозы, тем временем, не собираются отступать, поэтому власти Польши не устают предупреждать об опасности.
Представьте себе километр цельного льда — со всех сторон, во всех направлениях! Тогда Вы, быть может...
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