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В Польше с ноября 2017 замерзли насмерть почти 50 человек‍

Понедельник, 26 Февраля 2018 13:16
В Польше с ноября 2017 замерзли насмерть почти 50 человек‍ Фото из открытых источников

С начала холодного сезона, то есть с первого ноября, в Польше замерзли насмерть уже почти полсотни человек — сообщают локальные СМИ, ссылающиеся на государственный центр безопасности.

 

По данным центра, только за минувшие сутки аномальные морозы унесли как минимум две жизни. Один трагический инцидент, в частности, произошел в Поморском регионе, и еще один — в Мазовии. Днем ранее от сильных морозов погибли пять граждан Польши.

 

Общее число погибших составило уже сорок восемь человек. Это в основном бездомные, а также люди преклонного возраста — именно они, как отмечают польские власти, являются основой группы наибольшего риска. Сильные морозы, тем временем, не собираются отступать, поэтому власти Польши не устают предупреждать об опасности.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Польша

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