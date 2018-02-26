В Польше с ноября 2017 замерзли насмерть почти 50 человек‍

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С начала холодного сезона, то есть с первого ноября, в Польше замерзли насмерть уже почти полсотни человек — сообщают локальные СМИ, ссылающиеся на государственный центр безопасности.

По данным центра, только за минувшие сутки аномальные морозы унесли как минимум две жизни. Один трагический инцидент, в частности, произошел в Поморском регионе, и еще один — в Мазовии. Днем ранее от сильных морозов погибли пять граждан Польши.

Общее число погибших составило уже сорок восемь человек. Это в основном бездомные, а также люди преклонного возраста — именно они, как отмечают польские власти, являются основой группы наибольшего риска. Сильные морозы, тем временем, не собираются отступать, поэтому власти Польши не устают предупреждать об опасности.