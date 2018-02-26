40 человек пострадали в крупном ДТП с участием автобуса в Канаде

Около четырех десятков человек получили травмы разной степени тяжести в результате масштабного ДТП, имевшего место на юго-западе Канады. Новость о происшествии в Канаде распространил тв-канал CTV.
По данным канадских спасательных служб, инцидент произошел в Британской Колумбии, на участке шоссе в районе города Хоуп. На трассе столкнулись несколько фур, два автобуса с туристами, а также несколько легковых машин.
Семеро были госпитализированы в тяжелом состоянии, жизнь остальных тридцати с лишним пострадавших вне опасности. Причины дорожно-транспортного происшествия все еще выясняются работающими на месте специалистами, но предполагается, что масштабная авария произошла из-за ограниченной погодой видимости.
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