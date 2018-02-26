Понедельник 26 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» 40 человек пострадали в крупном ДТП с участием автобуса в Канаде

40 человек пострадали в крупном ДТП с участием автобуса в Канаде

Понедельник, 26 Февраля 2018 12:51
40 человек пострадали в крупном ДТП с участием автобуса в Канаде Фото из открытых источников

Около четырех десятков человек получили травмы разной степени тяжести в результате масштабного ДТП, имевшего место на юго-западе Канады. Новость о происшествии в Канаде распространил тв-канал CTV.

 

По данным канадских спасательных служб, инцидент произошел в Британской Колумбии, на участке шоссе в районе города Хоуп. На трассе столкнулись несколько фур, два автобуса с туристами, а также несколько легковых машин.

 

Семеро были госпитализированы в тяжелом состоянии, жизнь остальных тридцати с лишним пострадавших вне опасности. Причины дорожно-транспортного происшествия все еще выясняются работающими на месте специалистами, но предполагается, что масштабная авария произошла из-за ограниченной погодой видимости.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости ДТП сегодня

Главное за сутки
России пообещали максимальные льготы при восстановлении Сирии России пообещали максимальные льготы при восстановлении Сирии Правительство Сирии готово предоставить максимальные льготы российским компаниям, собирающимся участвовать в восстановлении экономики страны, заявил посол республики в России Рияд Хаддад. «Правительство Сирии и все соответствующие организации получили необходимые указания…
Песков раскрыл содержание послания Путина Федеральному Собранию Песков раскрыл содержание послания Путина Федеральному Собранию В послании, с которым президент Российской Федерации Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию первого марта, будут присутствовать традиционные оценки работы власти, а также перспективы на будущее — заявил сегодня пресс-секретарь…
Полиция Британии не считает взрыв в Лестере терактом Полиция Британии не считает взрыв в Лестере терактом Британская полиция прокомментировал взрыв в Лестере. Пока ничто не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт, заявили в полиции, и попросили воздержаться от спекуляций на эту тему (смотрите…

Читайте также
Жителя Германии оштрафовали на 208 тыс евро за жульничество в магазине Жителя Германии оштрафовали на 208 тыс евро за жульничество в магазине Завернув телячью печень в пакет с фруктами, житель немецкого городка Ау-Хайдхаузен полагал, что перехитрил супермаркет, потому что печень является более дорогим продуктом, чем фрукты. Но служба безопасности торгового заведения, наблюдавшая…
Житель Петербурга купил BMW с мертвым питоном внутри Житель Петербурга купил BMW с мертвым питоном внутри Самое последнее, что ожидал обнаружить в салоне новоприобретенного подержанного BMW житель Санкт-Петербурга — это мертвый питон. Однако судьба распорядилась именно так — сообщают "Невские новости". По данным издания, трупный запах,…
ФСБ России задержали гражданина Туниса на границе России и Норвегии ФСБ России задержали гражданина Туниса на границе России и Норвегии Мурманские пограничники поймали гражданина Туниса, который намеревался пересечь границу Российской Федерации и Норвегии. Нарушитель, как сообщают официальные представители Пограничного управления ФСБ РФ по западному арктическому району, направлялся в Норвегию в…
Житель Воронежа обнаружил радиацию в своей квартире Житель Воронежа обнаружил радиацию в своей квартире Происшествие в Воронеже — обитающий в Северном микрорайоне города россиянин испугался не на шутку, когда в результате проверки радиационного фона, выполненной в квартире из интереса, обнаружил зашкаливающее излучение от старых…
Фото
Ледяные пещеры Эйсрайзенвельт: Обитель Ледяных Гигантов Ледяные пещеры Эйсрайзенвельт: Обитель Ледяных Гигантов

Представьте себе километр цельного льда — со всех сторон, во всех направлениях! Тогда Вы, быть может...

Видео

 

Закрытие Олимпиады 2018 

Подробнее читайте тут.

Самые популярные новости

 

Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.