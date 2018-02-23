Бэтмен с пистолетом ограбил аптеку на юго-востоке Москвы

Московские правоохранители разыскивают... Бэтмена, который ограбил аптеку, расположенную на юге столицы. Ограбление, как сообщает сайт РЕН ТВ, было зафиксировано камерами системы видеонаблюдения — смотрите видео ниже.
Согласно оперативным данным, инцидент произошел вечером двадцать первого февраля — в аптеку, расположенную на улице Ключевая, что на юге Москвы, ворвался мужчина в маске, в руках у которого был предмет, весьма напоминающий пистолет. Угрожая фармацевту оружием, грабитель потребовал деньги из кассы, и получив их, скрылся.
Преступнику удалось похитить тридцать две тысячи рублей. В данный момент по факту вооруженного налета было инициировано уголовное производство, ведется следствие.
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