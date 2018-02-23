Томич занялся майнингом и спалил квартиру

Фото из открытых источников

Электрическая проводка квартиры, в которой предприимчивый житель Томска построил ферму для майнинга криптовалют, не выдержала высокой нагрузки и загорелась, став причиной пожара. О происшествии в Томске сообщает региональное управление Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.

"Пожар произошел в однокомнатной квартире на втором этаже высотного дома, расположенного в микрорайоне Зеленые Горки, на улице Дизайнеров. В результате пожара никто не пострадал, так как в квартире никого не было. Огонь уничтожил лишь дорогостоящую компьютерную технику", — рассказывают представители МЧС.

Основная версия, которую рассматривают специалисты — короткое замыкание проводки, спровоцированное слишком "прожорливым" майнинг-оборудованием.