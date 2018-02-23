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Разъяренная мурена напала на дайвера в Южной Африке

Пятница, 23 Февраля 2018 12:37
Разъяренная мурена напала на дайвера в Южной Африке Фото из открытых источников

На просторах видеосервиса YouTube обнаружилось видео (смотрите ролик ниже), на котором запечатлено нападение огромной мурены на аквалангиста. В результате инцидента, как уточняется на странице видео, пострадал дайвер из Польши Бартош Лукашик, погружавшийся в бухте Содвана, что в Южной Африке.

 

"Я вообще не понимаю, что произошло. Мурена напала на меня без какой-либо видимой причины. Просто взяла и напала...", — комментирует происшествие дайвер.

 

На записи, впрочем, видно, что Бартош, очевидно, спровоцировал хищную рыбу своим слишком назойливым присутствием. Какие травмы получил аквалангист в результате нападения крупной рыбы — не сообщается, но, вероятно, речь идет в большей степени об испуге, чем о травмах.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Дайвер

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