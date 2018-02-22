Три года тюрьмы получил испанский рэпер за прославление терроризма

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Рэп-исполнитель из Испании по имени Хосеп Микель Аренас Бельтран, выступающий под псевдонимом Valtonyc, проведет следующие три с половиной года своей жизни за решеткой. Причина — присутствующие в текстах рэпера угрозы, адресованные членам королевской семьи, а также прославление терроризма.

Верховный суд Испании подтвердил вердикт Национальной судебной палаты, которая рассматривала дело Valtonyc в прошлом году. В текстах рэпера обнаружились конструкции, которые представляют собой откровенное прославление терроризма, унижение жертв терактов, а также сочувствие террористическим организациям. Кроме того, рэпер неоднократно оскорблял известных политикам и членам королевской семьи, и также угрожал им расправой.

Всего этого, как сообщают испанские СМИ, хватило для того, чтобы отправить Хосепа Микеля Аренаса Бельтрана за решетку на три с половиной года.