Ветеран АТО открыл стрельбу из Калашникова и забросал полицейских гранатами

Сотрудники украинской полиции задержали пьяного экс-атошника, который открыл огонь из автоматического оружия в сторону соседей, а затем забросал их двор гранатами. Одна из гранат, при этом, едва не убила прибывших усмирять дебошира правоохранителей.
Инцидент, как отмечают представители полиции Украины, имел место в селе Залесье, что в Броварском районе Киевской области. 53-летний мужчина, который ранее участвовал в так называемой "антитеррористической операции", проводимой Украиной на Донбассе, начал стрелять в своих соседей из автомата Калашникова, а затем атаковал их боевыми гранатами.
Еще одна граната полетела в полицейских, которые приехали на вызов. Затем горе-вояка пытался угнать автомобиль полиции, однако был все-таки задержан. В результате пьяной вооруженной агрессии пострадали двое соседей нападавшего — их с ранениями, полученными от разрывов гранат, доставили в больницу.
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