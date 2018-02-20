Мощный взрыв прогремел в афганском Джелалабаде, есть жертвы

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Тревожные вести поступают из Афганистана — там, в густонаселенном районе города Джалалабад, прогремел взрыв, в результате которого, по данным ресурса TOLO News, погибло как минимум три человека.

Точное количество убитых и пострадавших на данный момент остается неизвестным, но если учесть тот факт, что взрыв произошел на рынке, который одновременно является и автобусной станцией, то счет раненых может идти на десятки.

Есть сведения, согласно которым в районе взрыва располагается склад оружия. Впрочем, неясно, связано ли этой обстоятельство с происшествием. Официальной информации о взрыве, тем временем, нет. В частности, неизвестно, был ли он террористической атакой, или речь идет о чем-то другом.