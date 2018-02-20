Надругавшийся над падчерицей житель Казани убил ее и себя

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Жуткие события, случившиеся в центре Казани семнадцатого февраля, спровоцировали масштабный резонанс в локальном (и не только) информационном пространстве. Местный житель совратил свою шестнадцатилетнюю приемную дочь, а когда та рассказала все матери — убил подростка и покончил с собой.

Тело девушки с явными признаками насильственной смерти (речь идет о ножевых ранениях в районе груди) было обнаружено на Петербургской улице. Довольно быстро отыскался и убийца — а точнее, его тело.

Которое, как выяснили правоохранители, при жизни было отчимом убитой. Он переспал со своей несовершеннолетней падчерицей, а затем убил ее, когда об этом стало известно матери девушки. После этого мужчина, осознав тяжесть своих деяний, решил покончить с собой. В данный момент полицейские пытаются разобраться во всех обстоятельствах этого дела.