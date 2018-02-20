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Надругавшийся над падчерицей житель Казани убил ее и себя

Понедельник, 19 Февраля 2018 14:01
Надругавшийся над падчерицей житель Казани убил ее и себя Фото из открытых источников

Жуткие события, случившиеся в центре Казани семнадцатого февраля, спровоцировали масштабный резонанс в локальном (и не только) информационном пространстве. Местный житель совратил свою шестнадцатилетнюю приемную дочь, а когда та рассказала все матери — убил подростка и покончил с собой.

 

Тело девушки с явными признаками насильственной смерти (речь идет о ножевых ранениях в районе груди) было обнаружено на Петербургской улице. Довольно быстро отыскался и убийца — а точнее, его тело.

 

Которое, как выяснили правоохранители, при жизни было отчимом убитой. Он переспал со своей несовершеннолетней падчерицей, а затем убил ее, когда об этом стало известно матери девушки. После этого мужчина, осознав тяжесть своих деяний, решил покончить с собой. В данный момент полицейские пытаются разобраться во всех обстоятельствах этого дела.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Казань

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