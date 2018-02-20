В Кургане пьяный мужчина насмерть забил жену и пятилетнего ребенка

Происшествие в Курганской области — житель поселка Увал забил насмерть своих жену и ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения. О жутком двойном убийстве сообщают официальные представители локального Следственного управления СК России.
По данным правоохранителей, инцидент произошел семнадцатого февраля. Сорокадвухлетний мужчина, который в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой и начал избивать ее, а также своего малолетнего ребенка. Полученные женщиной и пятилетним мальчиком травмы оказались несовместимыми с жизнью.
В данный момент убийца задержан, сотрудники полиции осуществляют оперативно-следственные мероприятия.
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