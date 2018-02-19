Полиция Италии провела масштабную спецоперацию по борьбе с мафией

Итальянские правоохранители отчитались о проведении масштабной спецоперации, по итогам которой полицейским удалось задержать почти три десятка членов преступной группировки "Ндрангета", действующей в Калабрии.
По данным локальных СМИ, спецоперация против мафии была проведена утром девятнадцатого февраля. Карабинеры и представители финансовой полиции задержали двадцать семь человек.
Задержанным членам "Ндрангеты" предъявлены обвинения в отмывании денег, вымогательстве, присвоении чужих средств, неуплате налогов, а также в иных правонарушениях мафиозной направленности. Кроме задержания мафиози, правоохранители арестовали их счета — общий объем арестованных средств составил сто миллионов евро.
Австралия – удивительный континент, где океанское побережье плавно переходит в пустыню, а влажные тр...
Минобороны показало на видео всю мощь российской артиллерии
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.