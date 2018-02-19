Полиция Италии провела масштабную спецоперацию по борьбе с мафией

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Итальянские правоохранители отчитались о проведении масштабной спецоперации, по итогам которой полицейским удалось задержать почти три десятка членов преступной группировки "Ндрангета", действующей в Калабрии.

По данным локальных СМИ, спецоперация против мафии была проведена утром девятнадцатого февраля. Карабинеры и представители финансовой полиции задержали двадцать семь человек.

Задержанным членам "Ндрангеты" предъявлены обвинения в отмывании денег, вымогательстве, присвоении чужих средств, неуплате налогов, а также в иных правонарушениях мафиозной направленности. Кроме задержания мафиози, правоохранители арестовали их счета — общий объем арестованных средств составил сто миллионов евро.