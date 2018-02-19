В Петербурге обнаружили труп младенца с пакетом из-под памперсов на голове

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Правоохранители Санкт-Петербурга расследуют жуткую смерть годовалого ребенка, тело которого было обнаружено шестнадцатого февраля в одном из многоквартирных домов Союзного проспекта при весьма странных обстоятельствах.

По словам главы семейства, в котором рос ребенок, на голове у мертвого мальчика почему-то был пустой полиэтиленовый пакет из-под памперсов.

"В данный момент неясно, была ли смерть ребенка спровоцирована трагической случайностью, или это все-таки результат каких-то насильственных действий. Но известно, что семья не состоит на учете в ПНД", — цитирует информационный ресурс politexpert.net официальных представителей правоохранительных органов Санкт-Петербурга.