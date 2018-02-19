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Стрельба в Кизляре: Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе на Масленицу

Понедельник, 19 Февраля 2018 08:23
Стрельба в Кизляре: Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе на Масленицу Фото из открытых источников

После стрельбы у храма в Кизляре, которая произошла на Масленицу, в больнице находятся четверо пострадавших (смотрите видео ниже). Двум женщинам делают операции, их состояние оценивается как тяжелое. Об этом рассказал представитель регионального Минздрава.

 

"Состояние двух пострадавших женщин врачи оценивают как тяжелое, им сейчас проводят операции. Состояние двоих полицейских средней степени тяжести, у них ранения нижних конечностей, они находятся в отделении травматологии ЦГБ Кизляра", — рассказал собеседник агентства.

 

Он отметил, что в Кизляр выехал врио министра здравоохранения республики Танка Ибрагимов.

 

Стрельба у храма

 

В воскресенье МВД Дагестана сообщило, что в Кизляре мужчина открыл огонь по группе людей, которые возвращались со службы из храма. Во время стрельбы погибло пять человек.

 

В пресс-службе администрации города сообщили, что личность нападавшего установлена. Им оказался 23-летний местный житель.

 

Отмечается, что он хотел устроить стрельбу в самом храме, но прихожанам удалось ему помешать. "Когда молодой человек с охотничьим ружьем пытался войти в храм, где проходила вечерняя служба перед постом, те, кто увидели его, сразу же поняли, что он начнет стрелять и закрыли двери. Тогда он стал стрелять по женщинам, которые остались снаружи", — сообщил очевидец.

 

Нападавший был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления.

 

Расследование дела

 

Сейчас на месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Расследование под свой личный контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

 

Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что стрельба могла быть спланирована заранее. Целью организаторов, по его мнению, была дестабилизация обстановки в Дагестане.

 

Религиозный и национальный аспект

 

Патриарх Кирилл назвал произошедшее провокацией, направленной на обострение отношений между православными и мусульманами. В пресс-службе заявили, что патриарх молится об упокоении погибших от рук убийцы.

 

В духовном управлении Дагестана нападение также осудили. "Ваххабиты, прикрывающиеся сегодня псевдоисламом, ничего общего с Исламом не имеют. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Все мы от Всевышнего, и к нему наше возвращение", — говорится в обращении, опубликованном на сайте муфтията Дагестана.

 

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ("Единая Россия") заявил, что не должно быть никаких намеков на то, что инцидент связан с межнациональными отношениями. "Везде есть ненормальные люди, — отметил депутат – Либо они уже больные, либо уже психически ненормальные, поэтому никакой связи (с межнациональными отношениями – Прим. ред.) не вижу",— отметил депутат.

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Стрельба в Кизляре: Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе на Масленицу

Волкова Алена Опубликовано в Происшествия   Теги стрельба

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