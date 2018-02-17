В НИИ Скорой помощи из-за аварии на электросетях сорвалось проведение операций

В НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе сегодня ночью аварийно отключились от электричества морг, операционные и палаты с больными. Источники Питер ТВ сообщают, что свет погас неожиданно в трех блоках из шести, в 4.30 утра ( 16 февраля).
На момент инцидента врачи проводили операцию. Аварийный генератор также подвел. Он оказался непригоден из-за поломки. По плану, прибор должен был обеспечить в экстренном режиме пять часов электричества, но устройство проработало всего час, сообщает Питер ТВ. Сколько пациентов пострадали в результате инцидента пока не известно.
На месте в ситуации разбирались сотрудники “Ленэнерго” и местные инженеры. По сведениям от специалистов "Ленэнерго", в медицинском учреждении произошло короткое замыкание на внутренних сетях.
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