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В Петербурге угнали фуру с 2500 буханками хлеба

Пятница, 16 Февраля 2018 15:02
В Петербурге угнали фуру с 2500 буханками хлеба Фото из открытых источников

Добычей угонщиков, похитивших фуру с хлебом в Красносельском районе Санкт-Петербурга, стал не только грузовой автомобиль, но и две с половиной тысячи буханок хлеба, которыми он был загружен.

 

"Я на некоторое время оставил фуру рядом с домом 34 по улице Кузнецова, а когда вернулся, то понял, что ее угнали. Вместе с 2500 буханок хлеба...", — говорит водитель транспортного средства.

 

Правоохранительные органы, в которые обратился за помощью водитель, пока что не обнаружили исчезнувший большегруз "Вольво". Похищенные мучные изделия, как необходимо отметить, тоже не были найдены. Питерские полицейские, тем временем, уверяют, что следствие по делу ведется в приоритетном порядке. В данный момент, например, проводятся важные оперативные мероприятия.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости угон автомобиля

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