В Гималаях под лавиной погиб турист из России

Фото из открытых источников

Группа лыжников из Российской Федерации попала под лавину в Гималаях — сообщают представители власти индийского штата Кашмир, по данным которых, один из российских туристов погиб.

"Группа из пяти российских туристов попала под лавину в курортной зоне Гульмарг. Один из них погиб, остальных удалось спасти", — пишут индийские полицейские в "Твиттере", не сообщая, при этом, никаких дополнительных подробностей. Кое-что, впрочем, известно. Граждане России, как отмечает Мехмуд Ахмад Шах, возглавляющий департамент Индии по туризму, проигнорировали рекомендации, предупреждающие о высокой вероятности лавины в зоне, в которую они отправились.

Сотрудники посольства РФ в Индии, тем временем, ничего не знают об инциденте.