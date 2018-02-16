Бродячие собаки загрызли 4-летнего мальчика в пригороде Махачкалы‍

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В одном из пригородов Махачкалы было обнаружено тело четырехлетнего мальчика, который, как предполагается, погиб от укусов бродячих собак, напавших на него стаей.

"В правоохранительные органы обратились родители ребенка, сообщившие о пропаже сына. В результате проведения оперативных мероприятий, малыша нашли мертвым. На его теле были обнаружены многочисленные укусы, сделанные собаками", — заявляют официальные представители Министерства внутренних дел Дагестана.

В данный момент полицейские Махачкалы выясняют все обстоятельства трагического инцидента, в результате которого погиб ребенок. Подобные происшествия случались в Махачкале и раньше — 19 февраля 2017-го бродячие собаки загрызли здесь девятилетнюю девочку