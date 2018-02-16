В США сошел с рельсов и загорелся грузовой состав

Происшествие в США — на территории штата Нью-Йорк сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, в результате чего пострадали, согласно предварительным данным, два человека.
Инцидент произошел пятнадцатого февраля в округе Вайоминг, в окрестностях населенного пункта Аттика. Несколько вагонов грузового состава сошли с рельсов и загорелись. Обстоятельства происшествия все еще выясняются, однако известно, что оно привело к госпитализации как минимум двух человек.
Сейчас на месте ЧП в США работают представители специальных служб, ликвидирующие последствия аварии и выясняющие ее причины. В последнее время в Соединенных Штатах Америки участились инциденты на железной дороге — в начале февраля, например, в Южной Каролине столкнулись пассажирский и грузовой составы. Количество пострадавших в аварии составило 116 человек.
Планета Земля имеет необычайно разнообразный ландшафт. Один из таких элементов – это горы, которые п...
Метрополитен Петербурга выпустил видео ко Дню всех влюбленных
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.