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Одинокая женщина чуть не погибла, уснув при зажжённых свечах в День влюблённых

Четверг, 15 Февраля 2018 13:29
Одинокая женщина чуть не погибла, уснув при зажжённых свечах в День влюблённых Фото из открытых источников

День всех влюбленных закончился весьма печально для невлюбленной жительницы столицы Российской Федерации, которая, несмотря на отсутствие пары, решила отметить праздник как положено. Москвичка, которую по данным Mash зовут Наталья, зажгла свечи, выпила вина и… уснула. А в квартире, тем временем, начался пожар.

 

Хозяйку объятого пламенем помещения спасли прибывшие по экстренному вызову пожарные, однако полученные женщиной ожоги оказались весьма серьезными — в данный момент за ее жизнь борются столичные медики.

 

В общем, одиночество, умноженное на алкоголь и неосторожное обращение с огнем — довольно-таки опасная штука — как бы говорит нам пострадавшая жительница Москвы.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости День Влюбленных

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