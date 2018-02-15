В Японию хотели перевезти партию марихуаны на 6 млн долларов

Члены группировки якудза "Мацуба-кай" пытались ввезти на территорию Японии 100 с лишним килограммов марихуаны — на черном рынке, как отмечают специалисты, такой объем наркотического вещества можно продать за шесть миллионов американских долларов.
По словам японских правоохранителей, члены якудза приобрели каннабис в Южной Африке, а затем доставили его по морю в порт Токио. Здесь, однако, что-то пошло не так — груз был обнаружен полицией, а его владельцы арестованы.
Задержанными оказались четверо членов "Мацуба-кай" — группировки якудза, основанной в 1936 году. Согласно актуальным данным, группировка состоит как минимум из двух тысяч человек. Ранее, кстати, члены "Мацуба-кай" уже попадались на операциях с наркотиками.
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