Вооружённый геймер вломился в дом к стримерам в Остине

Американские копы застрелили вооруженного пистолетом геймера, который с неясным, но вполне агрессивным намерением вломился в дом, где проживали стримеры Меган Тёрни и Гевин Фри, известные многим интересующимся играми пользователям YouTube.
Инцидент, по данным американских СМИ, имел место в Остине (Техас). Геймер проник в дом стримеров ночью и произвел как минимум один выстрел, а ютуберы, тем временем, спрятались в шкафу. Не обнаружив людей в доме, вооруженный геймер вернулся к машине (на которой он, кстати, преодолел 11-часовую дорогу), где его и застрелили полицейские.
Чего хотел геймер — неясно. Но, судя по всему, он собирался убить Тёрни и Фри. Полицейские говорят, что застреленный гражданин был одиноким заядлым игроманом.
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