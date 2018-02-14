Мумию питерского пенсионера нашли в кровати с самодельной подругой

Трупный запах, ощущавшийся жителями одного из питерских домов, заставил их обратиться в правоохранительные органы с просьбой обследовать квартиру, пожилой хозяин которой уже несколько месяцев не показывался на улице. Проникнув в квартиру, полицейские и спасатели столкнулись с ужасной картиной — мертвый пенсионер, превратившийся в мумию, лежал в кровати с большой куклой, изготовленной из подручных средств.
Голова манекена, тряпки, одежда и веревки — "подруга" пенсионера была изготовлена из этих и других подручных материалов, сообщает портал nevnov.ru. Зрелище, мягко говоря, то еще, так что лучше не смотрите на фотографию, прикрепленную ниже.
Правоохранители Санкт-Петербурга установили, что мертвый пенсионер (им оказался 66-летний Валерий М.) пролежал в кровати в течение нескольких месяцев. Причины смерти мужчины, как отмечается, были вполне естественными.
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