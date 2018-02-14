76-летняя женщина обвинила свою 106-летнюю мать в краже денег

Столичные правоохранители, возможно, столкнулись с одной из самых старых преступниц за всю историю криминальных расследований, приняв заявление у 73-летней женщины, которая утверждает, что ее 106-летняя мать похитила у нее деньги и важные документы.
У средств массовой информации пока что нет практически никаких подробностей расследования, однако кое-что все-таки известно. Например — имя подозреваемой. 106-летнюю старушку, которую обвинила в преступлении ее же дочь, зовут Валентина Ивановна Герасимова.
Московские полицейские напоминают, что оперативные мероприятия по резонансному делу все еще продолжаются, так что в ближайшем времени возможны публикации новых шокирующих подробностей дерзкой кражи.
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