76-летняя женщина обвинила свою 106-летнюю мать в краже денег

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Столичные правоохранители, возможно, столкнулись с одной из самых старых преступниц за всю историю криминальных расследований, приняв заявление у 73-летней женщины, которая утверждает, что ее 106-летняя мать похитила у нее деньги и важные документы.

У средств массовой информации пока что нет практически никаких подробностей расследования, однако кое-что все-таки известно. Например — имя подозреваемой. 106-летнюю старушку, которую обвинила в преступлении ее же дочь, зовут Валентина Ивановна Герасимова.

Московские полицейские напоминают, что оперативные мероприятия по резонансному делу все еще продолжаются, так что в ближайшем времени возможны публикации новых шокирующих подробностей дерзкой кражи.