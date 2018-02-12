Житель Италии прятал в бочках более 40 млн фальшивых евро‍

Итальянские силовики сообщают о задержании фальшивомонетчика, который промышлял изготовлением поддельных банкнот евро просто-таки в промышленных масштабах — при обыске у мужчины конфисковали свыше сорока миллионов фальшивых евро.
Фальшивомонетчик, который наладил производство банкнот где-то под Неаполем, прятал свою продукцию в сарае, предварительно упаковывая ее в герметичные пластиковые бочки. Когда правоохранители обнаружили те самые бочки, то сперва просто не поверили своим глазам — внутри было огромное количество купюр.
"Пересчитав купюры номиналом в 50 и 100 евро, мы поняли, что подозреваемый сумел изготовить 41 миллион евро. Для того, чтобы пересчитать все это, нам, кстати говоря, пришлось работать несколько часов", — рассказывают итальянские копы.
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