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Житель Италии прятал в бочках более 40 млн фальшивых евро‍

Понедельник, 12 Февраля 2018 14:23
Житель Италии прятал в бочках более 40 млн фальшивых евро‍ Фото из открытых источников

Итальянские силовики сообщают о задержании фальшивомонетчика, который промышлял изготовлением поддельных банкнот евро просто-таки в промышленных масштабах — при обыске у мужчины конфисковали свыше сорока миллионов фальшивых евро.

 

Фальшивомонетчик, который наладил производство банкнот где-то под Неаполем, прятал свою продукцию в сарае, предварительно упаковывая ее в герметичные пластиковые бочки. Когда правоохранители обнаружили те самые бочки, то сперва просто не поверили своим глазам — внутри было огромное количество купюр.

 

"Пересчитав купюры номиналом в 50 и 100 евро, мы поняли, что подозреваемый сумел изготовить 41 миллион евро. Для того, чтобы пересчитать все это, нам, кстати говоря, пришлось работать несколько часов", — рассказывают итальянские копы.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости фальшивомонетчик

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