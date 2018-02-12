Школьники отравились психотропами в Новосибирской области

Правоохранительные органы Новосибирской области пытаются понять, откуда подростки из села Маршанское, отравившиеся препаратом для лечения шизофрении, взяли рецептурный психотропный раствор.
По данным Лайфа, четверо подростков тринадцати-пятнадцати лет, госпитализированные накануне в Центральную районную больницу Каргатского района с симптомами серьезного отравления, приняли неулептил — препарат для терапии шизофрении.
Пострадавшие подростки — воспитанники приемной семьи, в которой тринадцать мальчиков и девочек. Двое из отравившихся школьников находятся в реанимации в довольно тяжелом состоянии, еще двоих врачи перевели в отделение реабилитации — их состояние оценивается специалистами как средней тяжести.
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