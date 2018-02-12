Школьники отравились психотропами в Новосибирской области

Фото из открытых источников

Правоохранительные органы Новосибирской области пытаются понять, откуда подростки из села Маршанское, отравившиеся препаратом для лечения шизофрении, взяли рецептурный психотропный раствор.

По данным Лайфа, четверо подростков тринадцати-пятнадцати лет, госпитализированные накануне в Центральную районную больницу Каргатского района с симптомами серьезного отравления, приняли неулептил — препарат для терапии шизофрении.

Пострадавшие подростки — воспитанники приемной семьи, в которой тринадцать мальчиков и девочек. Двое из отравившихся школьников находятся в реанимации в довольно тяжелом состоянии, еще двоих врачи перевели в отделение реабилитации — их состояние оценивается специалистами как средней тяжести.