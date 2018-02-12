Автобус с паломниками перевернулся на востоке Ирана, есть погибшие

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Масштабное дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом, имевшее место сегодня в Иране, унесло как минимум девять жизней. Еще тридцати шести пострадавшим в ДТП пассажирам автобуса оказывается медицинская помощь.

По данным информагентства Tasnim, авария произошла сегодня в 02:20 на седьмом километре автомобильной трассы "Дейхук — Фердоус. Это на востоке Ирана, в провинции Южный Хорасан.

Согласно уточненной информации, автобус с сорока пятью пассажирами следовал из Гачсарана в Мешхед. Большая часть пассажиров автобуса — паломники, которые ехали в Мешхед для того, чтобы побывать в мавзолее имама Резы, священном для шиитов. В данный момент специальные службы Ирана пытаются выяснить, что стало конкретной причиной переворачивания автобуса.