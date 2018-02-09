В Санкт-Петербурге КамАЗ протаранил автобус, есть пострадавшие

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Последствия масштабного дорожно-транспортного происшествия устраняют специальные службы Санкт-Петербурга, по данным которых, ДТП на Ленинском проспекте было спровоцировано самосвалом КАМАЗ, который протаранил пассажирский автобус. Последний, в свою очередь, въехал в троллейбус, остановившийся на остановке.

Видео с моментом инцидента пока нет, однако благодаря гражданским репортерам Life есть запись с последствиями аварии — смотрите видео ниже.

На месте ДТП работают сразу два экипажа дорожно-патрульной службы, а также две машины скорой и карета реанимации. Очевидцы говорят, что медпомощь понадобилась одной из пассажирок автобуса, в который въехал КАМАЗ. О других пострадавших не сообщается.