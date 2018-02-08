Вуду-экзорцистка зарезала двоих детей, одного из которых ударила 50 раз

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Обезумевшая жительница Соединенных Штатов Америки, практиковавшая "магию вуду", зверски убила своих двоих детей, ударив одного из них ножом около пятидесяти раз. О жутком происшествии в США пишет издание People.

Сорокатрехлетняя женщина по имени Латарша Сандерс хотела убить лишь старшего, восьмилетнего сына. Но нанося мальчику удар за ударом при помощи ножа, обезумевшая мать поняла, что допустила в "магическом ритуале" серьезную ошибку, поэтому убила и младшего, пятилетнего мальчика.

Осознав содеянное, Сандерс сказала, что раскаивается и что "ей очень жаль". Какое наказание будет применено к женщине — пока что неизвестно, но очевидно, что опасную для общества "колдунью" нужно изолировать.