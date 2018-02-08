Вуду-экзорцистка зарезала двоих детей, одного из которых ударила 50 раз

Обезумевшая жительница Соединенных Штатов Америки, практиковавшая "магию вуду", зверски убила своих двоих детей, ударив одного из них ножом около пятидесяти раз. О жутком происшествии в США пишет издание People.
Сорокатрехлетняя женщина по имени Латарша Сандерс хотела убить лишь старшего, восьмилетнего сына. Но нанося мальчику удар за ударом при помощи ножа, обезумевшая мать поняла, что допустила в "магическом ритуале" серьезную ошибку, поэтому убила и младшего, пятилетнего мальчика.
Осознав содеянное, Сандерс сказала, что раскаивается и что "ей очень жаль". Какое наказание будет применено к женщине — пока что неизвестно, но очевидно, что опасную для общества "колдунью" нужно изолировать.
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