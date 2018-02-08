Мужчина выиграл в лотерею £1 млн, но потерял билет и убил себя

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Полиция Таиланда пытается выяснить все обстоятельства загадочного происшествия, имевшего место в стране. Речь идет о суициде, который совершил сорокадвухлетний мужчина, выигравший в лотерею 1.3 миллиона американских долларов, но потерявший свой счастливый билет.

Гражданину Таиланда по имени Джиравут Понгфан, выигравшему в лотерею, оставалось только предъявить ее организаторам счастливый билет, поэтому он, радуясь свалившемуся на него богатству, уже ярко представлял себе роскошную жизнь. Однако обнаружив пропажу билета, мужчина просто не смог справиться с потерей и покончил с собой.

Таец, при этом, оставил записку, в которой почему-то попросил не запугивать его семью. Куда делся билет и почему семью самоубийцы могут запугивать — в данный момент выясняют правоохранители.