Избив мужа, жительница Ямала набросилась на приехавшего на вызов полицейского

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Остросюжетная драма, спровоцированная агрессивной семейной парой из города Лабытнанги, имела место на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Все началось с того, что в полицию позвонил нетрезвый местный житель, пожаловавшийся на собственную супругу, которая, по словам еле ворочающего языком мужчины, зверски его избила. Полицейские бросили все дела и немедленно устремились на помощь бедолаге, однако выяснилось, что не все так просто — оказавшись в злополучной квартире, правоохранители встретили агрессию.

На них напал сначала пьяный мужчина, а потом и его слишком вспыльчивая жена, когда ее мужа (вместе с ней) доставили в отделение. В общем, буйных супругов в итоге задержали и инициировали против них уголовное производство.