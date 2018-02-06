Китаец украл и перепродал 800 метров бетонированной дороги

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Предприимчивый житель Китайской Народной Республики, напрочь, при этом, лишенный совести, похитил и продал восемьсот метров... бетонированной дороги. Об уникальном преступлении пишет газета South China Morning Post.

Полицейские провинции Цзянсу, в которой стало на восемь сотен метров бетонированной дороги меньше, полагали, что им вряд ли удастся задержать таинственного похитителя, однако правосудие все же восторжествовало, когда жители деревни Суцянь вспомнили, что видели подозрительный грузовик с каким-то мусором.

Владельца грузовика задержали и допросили, в результате чего он и сознался в содеянном. Продажа обломков бетона, по словам задержанного, принесла ему пять тысяч юаней — то есть около сорока пяти с половиной тысяч рублей. "Этой дорогой все равно не пользовались", — оправдывается вор.