В Пермском крае уволили главврача больницы, в которой использовали медкарты вместо туалетной бумаги

Расположенная в Пермском крае Кочевская районная больница лишилась главврача, при котором в учреждении существовала практика использования медицинских документов вместо туалетной бумаги. Об увольнении руководителя больницы рассказали в региональном отделении Министерства здравоохранения.
Проверка, по итогам которой было принято соответствующее решение, была осуществлена после того, как на больницу обратил внимание Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае, посетивший медучреждение на днях.
Миков выложил в Интернет фотографии, на которых видно, что в уборных для пациентов вместо туалетной бумаги используются медицинские документы с сохранившимися личными данными пациентов.
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