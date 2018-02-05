Аномальные холода, во власти которых оказалась Китайская Народная Республика, привели к появлению на территории провинции Гуанчжоу необычной достопримечательности — расположенный здесь водопад замерз и превратился в невероятно эффектный объект.
По данным Presstv, высота превратившегося в гигантскую сосульку водопада — три десятка метров, а ширина — около десяти метров. Как только в прессе появилась новость об уникальном ледяном водопаде, к нему сразу же потянулись целые толпы туристов, одержимых идеей сфотографироваться рядом с потрясающим творением природы.
Ранее, кстати, в СМИ появилась информация о замерзании Ниагарского водопада, так что китайский водопад вовсе не одинок в своем начинании.
Увы, многие виды животных стремительно идут к вымиранию. Основная причина — хозяйственная и промышле...
В Китае замерз тридцатиметровый водопад
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