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В квартиру жителя Петербурга подбросили мёртвую женщину‍

Понедельник, 05 Февраля 2018 14:19
В квартиру жителя Петербурга подбросили мёртвую женщину‍ Фото из открытых источников

Правоохранители из Санкт-Петербурга пытаются разобраться в обстоятельствах загадочного убийства, о котором в полицию сообщил один из жителей города.

 

Мужчина позвонил в полицию и рассказал о теле женщины, которое, предположительно, лежит в принадлежащей ему квартире на Крупской улице. Однако сам мужчина, по его словам, к убийству не имеет никакого отношения, поскольку находится где-то за городом.

 

Прибыв в указанную квартиру, полицейские действительно нашли труп женщины, лежащий на диване. Судя по характеру травы, которая обнаружилась на лице женщины, ее и правда убили. Откуда звонивший в полицию мужчина узнал, что в его квартире лежит мертвая женщина, неизвестно. Кроме того, неясно, почему он решил, что речь идет именно об убийстве. И самое главное — непонятно, где искать этого самого мужчину. В общем, очень таинственный случай.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости труп

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