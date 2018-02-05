В Японии военный вертолет потерпел крушение рядом со школой

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Принадлежащий воздушным силам самообороны Японии военный вертолет рухнул сегодня в жилом районе префектуры Сага. В результате крушения произошло возгорание боевой машины, внутри которой находились два человека — сообщает тв-канал NHK.

По некоторым данным, падение вертолета привело как минимум к одной смерти, однако эта информация пока что не получила официального подтверждения.

"Вертолет упал рядом со зданием начальной школы в городе Кандзаки. Инцидент произошел примерно в 16:00 по локальному времени (10:00 по Москве). На месте ЧП наблюдается возгорание, для ликвидации которого уже были задействованы пожарные. Информации о жертвах и причинах аварии пока нет", — отмечают японские СМИ.