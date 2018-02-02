Американский суд приговорил к 40 годам психушки девочку-убийцу

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Пятнадцатилетняя гражданка США по имена Анисса Вейер проведет следующие сорок лет своей жизни в психиатрической лечебнице, где она будет подвергаться предварительному лечению по решению суда. Столь жесткое наказание Вейер получила за попытку убийства одноклассницы.

Девочка, которой на момент совершения преступления было двенадцать лет, завела одноклассницу в лес, а затем ударила ее ножом почти два десятка раз. Удивительно, но пострадавшая выжила.

Анисса Вейер объяснила свой поступок желанием подражать так называемому "Слендермену" — герою популярных в Интернете страшных историй. Слендермен, однако, не обратил никакого внимания на отчаянную школьницу, которой теперь предстоит провести большую часть жизни в психушке.